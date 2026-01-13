Haberler

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2025 yılında sendikaya kazandırılan yeni üyelerle birlikte üye sayısının 12 bin 500'e ulaştığını açıkladı. Sarıgeçili, öğretmen atamalarının planlı ve ihtiyaca uygun olması gerektiğini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, kentte üye sayılarının yaklaşık 12 bin 500 olduğunu belirtti.

Sarıgeçili, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi için geçen yılın başarılı geçtiğini dile getiren Sarıgeçili, "Sendikamıza 2025 yılında 1643 yeni üye kazandırarak toplam üye sayımızı yaklaşık 12 bin 500'e taşıdık. Hemen her ay zirvede yer aldık. Yılı, Türkiye şampiyonu olarak tamamladık." dedi.

Kentte yaptıkları çalışmaları anlatan Sarıgeçili, öğretmen atamalarının, planlı, veri odaklı ve eğitim ihtiyacını gözetir nitelikte olması gerektiğini söyledi.

