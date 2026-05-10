Eğirdir Gölü ilkbaharda havadan görüntülendi
Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından olan Eğirdir Gölü, ilkbaharda mavi ve yeşilin tonlarına bürünerek muhteşem bir manzara sunuyor. Dronla çekilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çeken gölün etrafındaki doğal güzellikleri sergiliyor ve yerli ile yabancı turistlerin bölgeye ilgisini artırıyor.
Görüntülerde, Eğirdir, Senirkent, Yalvaç ve Gelendost ilçelerine kıyısı olan gölün ve çevresinin doğal güzellikleri yer aldı.
Gölde özellikle gün doğumu ve batımında oluşan manzara, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Yerli ve yabancı turistlerin Eğirdir Gölü'ne ilgisi, bölge turizmine katkı sağlıyor.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı