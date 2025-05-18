Eğirdir Gölü'nde Kayıp Afganistan Uyruklu İçin Arama Başlatıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde girdiği gölde kaybolduğu belirtilen kişi için arama başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'ndan deniz simidi ile suya giren Afganistan uyruklu Hasibullah Rahmani'den bir süre sonra haber alınamadığı bildirildi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp kişinin bulunması için su altında ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.