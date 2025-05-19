Eğirdir Gölü'nde Cansız Beden Bulundu

Eğirdir Gölü'nde Cansız Beden Bulundu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'un (34) cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulundu. Beden kıyıya çıkartılarak morga götürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u (34) bulmak için gölde arama yapan dalgıçlar, saat 23.30 sıralarında cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkartılan Haroon'un cansız bedeni, morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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