Eğirdir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 yaşındaki M.E. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, kazanın sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Menderes Mahallesi Konya yolu istikameti Değirmen Kafe önünde M.E. (30) idaresindeki 20 SY 699 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
