Haberler

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki bir TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza, Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Baran Duman (18) ve yanındaki Lütfi Can Duran (19) hayatını kaybetti, Burak Ateş (18) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi. Baran Duman'ın, Antalya'dan Eğirdir'e gitmek üzere kiraladığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, park halindeki 07 CBR 143 plakalı Ali Aktoy'a ait TIR'a önden çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baran Duman ile yanında bulunan Lütfi Can Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Ateş ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yol bir süre sonra kontrollü trafiğe açıldı.

TIR şoförü Ali A., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası