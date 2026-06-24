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Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri toprağa verildi

Araçta ölü bulunan Cansu ve Ufuk'tan biyolojik numune alındı, cenazeleri toprağa verildi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yol kenarında park halindeki bir araçta Cansu Zengin (22) ve Ufuk Erdoğan (21) ölü bulundu. Vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmayan çiftin kesin ölüm nedeni, Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilen biyolojik numunelerin tetkikleri sonucu belirlenecek. Cenazeler ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde dün yol kenarında park halindeki araçta ölü bulunan Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'dan (21) alınan biyolojik numuneler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Tetkikler sonrası ölüm nedeni belirlenecek Zengin ve Erdoğan'ın cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında, dün saat 13.30 sıralarında, park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz 2 kişiyi fark edenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde araçtakilerin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yol kenarında park halindeki aracın çevresini, güvenlik şeridiyle çevreleyen ekiplerin incelemesinde, Zengin ile Erdoğan'ın vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Olay yerindeki araştırmasının ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazeleri, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Otopside Zengin ile Erdoğan'ın ölümünde şüpheli durumun olmadığı, alınan biyolojik numunelerin Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki tetkikler sonucunda kesin ölüm sebebinin belirlenebileceği öğrenildi. Otopsinin ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazesi ailelerine teslim edildi.

Cansu Zengin'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Çarşı Camisi'ndeki namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazında yakınları gözyaşı döktü. Ufuk Erdoğan'ın cenazesi ise yakınlarının katılımıyla Eğirdir'de Hızır Bey Camisi'nde gerçekleştirilen namaz sonrası defnedildi. Erdoğan'ın arkadaşları ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında ailesinin üzgün olduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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