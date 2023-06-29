Eğirdir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştıktan sonra yaralananlar hastaneye kaldırıldı.