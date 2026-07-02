Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seydim Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ü.K. idaresindeki otomobil ile Doruk Metehan Şahin'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Doruk Metehan Şahin yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen Belediye Başkanı Mustafa Özer'in eşi Sevgi Özer, yaralıya destek olup, sağlık ekipleri gelene kadar başında bekledi. Doruk Metehan Şahin ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı