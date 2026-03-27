Haberler

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik 'su tasarrufu bilinci' oluşturma amacıyla bir eğitim programı düzenlendi. Etkinlikte suyun önemi vurgulandı ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen programa, Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol katıldı.

Eğirdir Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çeken film gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Cimşit, suyun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Cimşit, öğrencilerden kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Enstitü Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da her yıl öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Uzunmehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Su tasarrufunu çocuklarımızla birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bu yıl sadece Eğirdir'de değil, Eğirdir Gölü'nden faydalanan tüm ilçelerde aynı programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah suyu geleceğe taşıyabiliriz. Bu farkındalığı miniklerimiz ve onlar sayesinde büyüklerimizde oluşturacağız."

Program kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Cimşit tarafından verildi.

Çeşitli su canlılarının yer aldığı akvaryum sergisini gezen çocuklara, etkinlik sonunda kitap ve balon dağıtıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek

Dünyanın beklediği açıklama! Trump'ın sağ kolu tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İşte rüşvetin belgesi! Suçüstü yakalandılar