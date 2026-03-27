Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "su tasarrufu bilinci" oluşturulması amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen programa, Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol katıldı.

Eğirdir Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çeken film gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Cimşit, suyun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Cimşit, öğrencilerden kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Enstitü Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da her yıl öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Uzunmehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Su tasarrufunu çocuklarımızla birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bu yıl sadece Eğirdir'de değil, Eğirdir Gölü'nden faydalanan tüm ilçelerde aynı programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah suyu geleceğe taşıyabiliriz. Bu farkındalığı miniklerimiz ve onlar sayesinde büyüklerimizde oluşturacağız."

Program kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Cimşit tarafından verildi.

Çeşitli su canlılarının yer aldığı akvaryum sergisini gezen çocuklara, etkinlik sonunda kitap ve balon dağıtıldı.