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Eğirdir'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Anadolu Yağ Balığı'nın Üretim Projesi

Eğirdir'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Anadolu Yağ Balığı'nın Üretim Projesi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu yağ balığını çoğaltarak popülasyonunu artırmayı hedefliyor. Proje ile balığın doğal alanlara takviyesi yapılacak ve kültüre alınması sağlanacak.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (SAREM), nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve endemik türler arasında gösterilen "Anadolu yağ balığı" çoğaltılarak iç sularda popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki tür ilan edilerek kırmızı listeye alınan "Anadolu yağ balığı" Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde anaç balıklardan çoğaltılıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Erbatur'un yürütücülüğünde 2016'da başlatılan "Yağ Balığının Üretim Olanaklarının Araştırılması" projesi ile çoğaltılan bu balık türünün doğal alanlara takviyesi yapılıyor.

"Kültüre alınmasına bir adım daha yaklaşmış olacağız"

Ziraat Yüksek Mühendisi Erbatur, AA muhabirine, yağ balığının Beyşehir Gölü ve Seydişehir bölgesindeki sulak alanlarda bulunan endemik bir tür olduğunu söyledi.

Yağ balığının 1970'lere kadar avcılığı yapılan balık türü olduğuna değinen Erbatur, daha sonra yırtıcı "sudak" balığının yağ balığının bulunduğu göl havzasında baskın hale gelmesi ve aşırı avcılıktan dolayı sulardaki stok miktarının oldukça düştüğünü aktardı.

Erbatur, enstitü olarak amaçlarının ticari değeri olan yağ balığının sulak alanlarda neslini devam ettirmek olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"İlk etapta yetiştirdiğimiz yavruları raporlayıp Bakanlığımıza sunduk. Daha sonra yırtıcı türlerin olmadığı farklı su kaynaklarına bu yavruları bıraktık. Çalışmanın 2024'teki ikinci etabında, yağ balığının larva ve yavru dönemlerinde beslenmesine yönelik proje başlattık. Optimum beslemeyle yağ balığının kültüre alınmasına bir adım daha yaklaşmış olacağız. Elimizdeki diğer yavruları da doğasına salıp tehlikeden kurtarıp normal bir tür haline getirmeyi hedefliyoruz."

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan yağ balığını bu projelerle kurtaracaklarına inandıklarını dile getiren Erbatur, "Yağ balığının doğada daha fazla yayılış alanına sahip olmasını ve iç sularda yetiştirilen alternatif tür olmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
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