EĞİRDİR'DE HER YIL 300 HEKTAR AĞAÇLANDIRILIYOR

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda fidan dikim programı gerekleşti.

Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Nevruz Bayramı etkinlikeleri kapsamında düzenlenen programda katılanlar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yakılan ateşin üzerinden atladı. Etkinlikte öğrencilere hediyeler dağıtıldı, sedir ağaçları toprakla buluştu.

Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, şöyle konuştu

Bildiğiniz gibi 2021 yılı hem bizler için hem de ormancılarımız için hem yoğun ve olumsuz geçti. Bizim amacımız farkındalık yaratmak. Orman Genel Müdürlüğü bu ülkenin yüzde 30'unu işletiyor, yeni ormanlar kuruyor. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl yaklaşık 300 hektarlık bir alanı yeniden ağaçlandırıyor, yeni ormanlar kuruyoruz. Bizim burada bugün diktiğimiz ağaçlar sembolik bir rakam. Burada sadece okullarımız için bir farkındalık yaratmanın peşindeyiz.