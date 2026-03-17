Cadde esnafından birlik ve beraberlik iftarı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bir grup esnaf, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla iftar programı düzenledi.

Cami Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki esnaf tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan iftar yemeği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, cadde esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma ve kaynaşma ruhunu hep birlikte yaşadı. Cadde esnafı iftar programını her yıl tekrar ederek geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

