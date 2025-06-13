Eğirdir'de Çadır Kurarken Düşen Esnaf Yaralandı

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Eğirdir'de çadır kurmaya çalışan 50 yaşındaki esnaf Yusuf Uysal, dengesini kaybederek 8 metreden kayalıklardan düştü ve hastaneye kaldırıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çadır kurmak isterken dengesini kaybederek göl kıyısındaki 8 metrelik kayalık alandan yuvarlanan Yusuf Uysal (50) yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Yusuf Uysal hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Liman mevkisindeki yürüyüş alanında meydana geldi. Yöresel Ürünler Festivali için ilçeye gelen esnaf Yusuf Uysal (50) pazar için kurmaya çalıştığı çadırın iplerini bağlamak isterken, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Yaklaşık 8 metreden yuvarlanan Yusuf Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baş kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Uysal düştüğü göl kıyısından çıkarılarak ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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