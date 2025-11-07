Eğirdir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
E.D'nin kullandığı 32 E 3758 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjden çıkarak karşı şeritte seyir halindeki A.G. yönetimindeki 32 AFC 496 plakalı otomobil ve M.B. idaresindeki 32 DT 810 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel