Haberler

Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan 1. sınıf öğrencisi Heimlich ile kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir okulda teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisi, nefes borusuna mandalina parçası kaçmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Müdür yardımcısı, Heimlich manevrası uygulayarak parçayı çıkardı; anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Öğrencinin yanına gelen Yücel, Heimlich manevrası uygulayarak mandalina parçasının nefes borusundan çıkmasını sağladı.

Yücel'in müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçimi CHP'li başkan kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum

Ünlü ismin evine hırsız girdi: Soyuldum
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti

Dev sigorta şirketinin genel müdürü istifa etti
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

Teneffüste can pazarı! Müdür yardımcısı son anda yetişti
BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi

Peş peşe uyarıların ardından bir ilde daha eğitime ara verildi