Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan 1. sınıf öğrencisi Heimlich ile kurtarıldı

Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan 1. sınıf öğrencisi Heimlich ile kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki bir okulda teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisi, nefes borusuna mandalina parçası kaçmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Müdür yardımcısı, Heimlich manevrası uygulayarak parçayı çıkardı; anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Öğrencinin yanına gelen Yücel, Heimlich manevrası uygulayarak mandalina parçasının nefes borusundan çıkmasını sağladı.
Yücel'in müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA