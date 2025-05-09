Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Egemen Bağış İspanya'da Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nü Açıkladı

Egemen Bağış İspanya'da Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nü Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Madrid Complutense Üniversitesi'nde açılışı yapılan 'Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nde, Türkiye'nin AB üyeliğinin önemine vurgu yaptı ve Avrupa'nın ortak değerler temelinde kararlar alması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İspanya'nın en köklü üniversitelerinden Madrid Complutense Üniversitesi'nde "Türkiye Çalışmaları Kürsüsü"nün açılış törenine katılan eski AB Bakanı Egemen Bağış, "Artık Avrupa'nın ulusal çıkarlar üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar alma zamanı geldi. Kısa vadeli siyasi hesapları değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin AB üyeliği her zamankinden daha önemli, daha anlamlı ve daha stratejik bir konudur. Bu noktada İspanya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nün çalışmalarını yürüteceği Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen açılış törenine eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AP Türkiye Daimi Röportörü Nacho Sanchez Amor'un da aralarında olduğu davetliler katıldı.

Bağış yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde en kritik başlıklar 23'üncü ve 24'üncü fasıllardır. Ancak ne yazık ki siyasi konularla ilgili tüm fasıllar bloke edilmiş durumda. Bize açılış kriterlerini belirtmeden, 'ödevinizi yapın' diyorsunuz. Türkiye'nin Müslüman kimliğini sürekli vurguluyorsunuz. Oysa Türkiye ilk başvurusunu yaptığında da, aday ülke statüsü aldığında da, müzakerelere başladığında da Müslümandı. Bu değişmedi. Tam aksine, Türkiye'nin Müslüman kimliği ile demokrasi kültürünü bir arada yaşatabilmesi, Avrupa Birliği'nin aslında sahip çıkması gereken çok önemli bir değer. Artık Avrupa'nın ulusal çıkarlar üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar alma zamanı geldi. Kısa vadeli siyasi hesapları değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin AB üyeliği her zamankinden daha önemli, daha anlamlı ve daha stratejik bir konudur. Bu noktada İspanya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz" dedi. Bağış, şunları kaydetti:

"Stratejik fırsatlar sunacaktır"

"Bu girişimin, iki büyük ülke arasındaki mükemmel ilişkilere katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Yeni kurulan bu kürsünün öğrencileri tarafından yürütülecek akademik çalışmaların özellikle Türkiye–AB ilişkileri ve Türk–İspanyol ilişkilerine getireceği katkı ve perspektifleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kürsü, Türkiye ile İspanya arasında yeni fikirlerin, projelerin ve iş birliği alanlarının doğmasına da katkı sunacaktır. Türk firmalarının Güney Amerika'ya, İspanyol firmalarının da Türk dünyasına açılması açısından bu kürsü çalışmaları stratejik fırsatlar sunacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.