Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, göreve başladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, göreve başladı
Ege Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı, görevi devraldığı Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ederek üniversitenin geleceği için önemli hedeflerini açıkladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı, görevi Prof. Dr. Necdet Budak'tan devraldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükteki devir teslim töreninde Budak, çiçek takdim ettiği Alıcı'ya başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Alcı, Ege Üniversitesinin bu yıl 70. kuruluş yılını kutladığını belirtti.

EÜ'nün Prof. Dr. Budak'ın rektörlük döneminde tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi statüsü alarak önemli kazanımlar elde ettiğini aktaran Alcı, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da el birliği ile üniversitemizi daha ileriye taşıyacağız. Yeni dönemdeki önceliğimiz eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme başta olmak üzere akademiye ağırlık vereceğiz. Üniversitemizi birlikte daha ileriye götüreceğiz."

