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Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturmasında 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde kamu ihalelerinde usulsüzlük yaparak belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanmaya çalışılıyor.

İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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