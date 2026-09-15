Haberler

Ege Üniversitesi'nde Gazze temalı etkinlikler düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde Gazze temalı etkinlikler düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Üniversitesi'nde (EÜ), Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla "Ege'den Gazze'ye: Bilim, Umut ve Gelecek" temasıyla film gösterimi, söyleşi ve fotoğraf sergisinden oluşan etkinlikler gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ), Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla "Ege'den Gazze'ye: Bilim, Umut ve Gelecek" temasıyla film gösterimi, söyleşi ve fotoğraf sergisinden oluşan etkinlikler gerçekleştirildi.

EÜ Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramı sanat ve bilim perspektifinden ele alındı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, programdaki konuşmasında Gazze'de yaşananlar karşısında vicdani hassasiyet ve insani sorumlulukların ortak paydasında bir arada olduklarını söyledi.

Üniversitelerin yalnızca bilim üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal meselelere duyarlılık göstererek insanlığın ortak sorunları karşısında sorumluluk taşıdığını belirten Alcı, Ege Üniversitesi ailesi olarak Gazze'de yaşananlar karşısında ilk günden bu yana aynı hassasiyetle hareket ettiklerini dile getirdi.

Alcı, Gazze konusunda söylenebileceklerin büyük ölçüde söylendiğini, bundan sonraki süreçte bireysel ve toplumsal olarak adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, boykotun yalnızca alışveriş tercihleriyle sınırlı olmadığını kaydetti.

"Adımı Yaz" filmi gösterildi

Etkilik kapsamında Derya Ar ve Begüm Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı "Adımı Yaz" filmi gösterildi.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Halit Çelik ile Ege Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrenciler konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesinde "Gazze Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Kaynak: AA
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu
İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu: Satılık Bahçeli Villa

İYİ Parti'den olay yaratacak Öcalan videosu
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Antalya'da okul arkadaşını ziyarete giden 65 yaşındaki kadını darp edip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ziyarete gittiği evden bir daha çıkamadı! Cezası belli oldu
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

"Müstehcenlik" operasyonları sonrası soluğu adliye önünde aldılar
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor