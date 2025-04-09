Ege'nin Güneyi İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklediğini duyurdu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Güney Ege (Marmaris-Kaş) açıklarında öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel