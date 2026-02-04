Haberler

Ege kıyıları için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediklerini açıkladı. Ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
