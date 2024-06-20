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Ege Denizi'ndeki Koylar Bayram Tatili İçin Tercih Edildi

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Ege Denizi'nin birbirinden güzel koyları, bayram tatilini mavi sularda geçirmek isteyen turistlerin tercihi oldu. Mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor. Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu. Turizmciler, mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini belirtiyor.

Ege Denizi'nin birbirinden güzel koyları, bayram tatilini mavi sularda geçirmek isteyen turistlerin tercihi oldu.

Son dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu.

Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı.

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten turizmciler de mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Denizi Antalya Bodrum Turizm Güncel Haberler

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