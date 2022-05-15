Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Bodrum'un 183.18 kilometre açığında saat 08.33'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça'nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Ege Denizi, Bodrum, Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

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