Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
Kaynak: ANKA / Güncel