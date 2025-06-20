Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu.

Afad, saat 19.19'da Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre altında bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıkları Yamurgi Adası'nda saat 19.19!da bir deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.8

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre altında oluştuğu da bildirildi.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

BODRUM'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve çevresinde de hissedildiği aktarıldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Baran:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde, 25.000 dolarlık bir yatırımla portföyümün 3 haftada 261.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.