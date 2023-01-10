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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

DATÇA'NIN 199 KİLOMETRE AÇIĞINDA YAŞANDI

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında gerçekleşti. Depremin 6,88 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Ege Denizi AFAD Güncel Haberler

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