Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana geldiği belirtildi. Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. DATÇA'NIN 199 KİLOMETRE AÇIĞINDA YAŞANDI Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında gerçekleşti. Depremin 6,88 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Ege Denizi AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.