Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Güney Ege'de ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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