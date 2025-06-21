Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.