EGEÇEP'ten atık yönetiminde "bilimsel ve yerinde çözüm" çağrısı Açıklaması

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Ege Bölgesi'nde katı atıkların şehirler arası taşınmasının çevresel riskler doğurabileceğine dikkati çekerek, atık hiyerarşisine uygun, çevre ve halk sağlığını önceleyen bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

Ege Bölgesi'nde çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunması konularına odaklanan ve bu konularda sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüten EGEÇEP'ten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki katı atık yönetimine ilişkin son dönemde yaşanan gelişmelerin, çevre ve halk sağlığı açısından dikkatle ele alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada atık yönetiminde temel yaklaşımın, atık hiyerarşisine uygun hareket edilmesi ve atıkların kaynağına en yakın, yeterli kapasiteye ve teknik altyapıya sahip tesislerde yönetilmesi olduğuna işaret edilerek, son dönemde İzmir'de oluşan kentsel atıkların Manisa'ya taşındığı ve bu durumun bölgesel kapasite ve çevresel etkiler açısından soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

"İzmir'de, kentin atıklarını yönetebilecek kapasitede tesisler bulunmasına rağmen atıkların başka bir ile taşınması, yerinde yönetim ilkesinin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, atıkların şehirler arası taşınmasının taşıma sürecinde oluşan karbon salımı, bölgesel kapasite üzerindeki baskı ve çevresel riskler nedeniyle dikkatle planlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle Manisa gibi tarım alanları ve su kaynakları açısından hassas bölgelerde, atık yönetiminin mevcut kapasite ve teknik yeterlilikler doğrultusunda yürütülmesinin büyük önem taşıdığına işaret edildi.

"Önleyici, bilim temelli ve kamu yararını gözeten bir yaklaşım benimsenmeli"

Kapasitelere uygun hareket edilmemesi durumunda, uzun vadede çevre ve halk sağlığına ilişkin sorunların yaşanabileceğine yönelik bilimsel uyarıların olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önleyici, bilim temelli ve kamu yararını gözeten bir yaklaşım benimsenmeli. Katı atık bertaraf süreçlerinin ulusal ve uluslararası çevre standartlarına uygun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Karbon salımı ve ortaya çıkabilecek kimyasal etkiler, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ege Bölgesi'nde katı atık yönetimine ilişkin kararların, atık hiyerarşisi, bölgesel kapasite ve çevresel hassasiyetler gözetilerek ele alınması hem çevrenin hem de toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EGEÇEP Çevre Mühendisi Faruk İşgenç, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı "Sağlığımızı Çöpe Atıyoruz: Katı Atıkların İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri" başlıklı rapora da atıf yaparak, "Bu raporda, yetersiz veya yanlış yönetilen katı atıkların ciddi halk sağlığı riskleri oluşturduğuna dikkat çekilirken, atıkların kapasiteye uygun, güvenli ve yerinde yönetilmesinin önemine vurgu yapıldığı hatırlatıldı." ifadesini kullandı.