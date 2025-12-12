Haberler

Karabük'te nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, Bostancılar Göleti'nde nesli tehlike altında bulunan su samurunun balık yerken görüntülerini kaydetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru beslenirken kameralara yansıdı.

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, Bostancılar Göleti'nde su samurunu balık yerken görüntüledi.

Kayıtlarda, su samurunun balık yemesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

