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Eflani'de Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Başladı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları başladı. Küçükbaş kurbanlıklar 7 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 70 ila 180 bin lira arasında satışa sunuldu. Pazara gelen vatandaşlar ve besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da pazara giderek incelemelerde bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 7 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 70 ila 180 bin lira arasında satışa sunuldu.

Her hafta pazartesi günü kurulan pazara kurbanlık almak için giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Öte yandan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da pazara giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hüsnü Akın Karabük Eflani Yaşam Güncel Haberler

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