AK Parti Genel Başkanvekili Ala yeni kabine üyelerini tebrik etti

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'i tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri boyunca gösterdikleri çalışmalar ve emekleri için Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
