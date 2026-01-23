AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan eski AK Parti Milletvekili Altay için taziye mesajı

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.