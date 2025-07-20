EFKAN ALA'DAN LALE KARABIYIK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için başsağlığı mesajı yayımladı. Ala, partisinin sosyal medya hesabından merhume Karabıyık'a rahmet dileyerek ailesine sabır diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Bursa Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı merhume Lale Karabıyık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.