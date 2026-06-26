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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Sinema ve sanat dünyasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefat haberini teessürle öğrendim. İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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