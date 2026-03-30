LÖSEV gönülleri Efes Ultra Maratonu'nda çocuklar için koştu

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocukların eğitim masraflarına destek olmak için koştu. 'Biz Koşalım Onlar Okusun' sloganıyla koşan yüzlerce gönüllü, elde edilen gelirle burs fonu oluşturdu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mart'ta düzenlenen maratonda "Koşar Adım LÖSEV" projesi kapsamında bir araya gelen yüzlerce gönüllü koşucu, "Biz Koşalım Onlar Okusun" sloganıyla parkura çıktı.

Etkinlikte sporcuların yanı sıra iyileşen çocuklar, çocuklarını kansere karşı verdikleri mücadelede yalnız bırakmayan anneler ve çok sayıda bağışçı da yer aldı.

Maratonda 27K kategorisinde yarışan LÖSEV gönüllüsü Enes Kurt, zorlu hava koşulları ve yorucu parkura rağmen birinci oldu.

Kurt'un bu başarısıyla elde edilen gelirin Canım Kardeşim Ders Evi'nde eğitim alan çocukların burs fonuna aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür spor faaliyetleriyle hem sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi hem de ailelerin eğitim konusundaki ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmanın hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar 'Bu resmen şike' diyor

Yok böyle gol! Haberi okuyanlar "Bu resmen şike" diyor
Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mahalleyi sokağa döken patlama
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı