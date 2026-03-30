LÖSEV gönülleri Efes Ultra Maratonu'nda çocuklar için koştu

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocukların eğitim masraflarına destek olmak amacıyla koştu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mart'ta düzenlenen maratonda "Koşar Adım LÖSEV" projesi kapsamında bir araya gelen yüzlerce gönüllü koşucu, "Biz Koşalım Onlar Okusun" sloganıyla parkura çıktı.

Etkinlikte sporcuların yanı sıra iyileşen çocuklar, çocuklarını kansere karşı verdikleri mücadelede yalnız bırakmayan anneler ve çok sayıda bağışçı da yer aldı.

Maratonda 27K kategorisinde yarışan LÖSEV gönüllüsü Enes Kurt, zorlu hava koşulları ve yorucu parkura rağmen birinci oldu.

Kurt'un bu başarısıyla elde edilen gelirin Canım Kardeşim Ders Evi'nde eğitim alan çocukların burs fonuna aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür spor faaliyetleriyle hem sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi hem de ailelerin eğitim konusundaki ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmanın hedeflediği ifade edildi.