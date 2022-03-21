Efes Selçuk Belediyesi personeline yönelik Cinsiyet Eşitlikçi Yerel Yönetimler Eğitimi düzenlendi

İZMİR (Bültenler) - Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli Avukat Özlem Durmaz düzenlenen eğitimde, kurum personeline toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik kavramı, iş hayatında kadınların yaşadığı zorluklar ve tüm bunların yerel yönetimlerdeki yansımasına dair eğitim verdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının sadece kadını ilgilendiren bir durum olmadığını belirten Durmaz; " Toplumsal cinsiyet rolleri bizde ilkokuldan, ders kitaplarından çok küçük yaşlarda yerleştirilen kalıplar. Bu kalıplar bütün hayatımızı, iş hayatımızı, iş hayatı içerisinde kadın ve erkeğin konumlarını da etkiliyor" dedi.

Yerel yönetimlerin vatandaşların gündelik hayatına en çok temas eden hizmetleri ürettiğini belirten Durmaz; "Yerel yönetimlerin eşitlikçi olması bu anlamda çok önemli. Çünkü halka en yakın olan organizasyon yerel yönetimler. Günlük hayatta yararlandığımız yol, kaldırım, park gibi birçok hizmeti yerel yönetimler üretiyor. Dolayısıyla sadece toplumsal cinsiyet eşitliği adına değil toplum içerisinde kırılgan tüm grupların yararına, onların günlük hayatını kolaylaştıran hizmetler üretmelidir" dedi.

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