MSB: Efes-2026'da topçu ve havan atışları yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 tatbikatı kapsamında topçu ve havan atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, ateş desteği ve koordinasyonun sahaya yansıdığı belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Efes-2026 tüm hızıyla devam ediyor. İcra edilen topçu ve havan atışlarıyla ateş desteği, koordinasyon ve yüksek harekat kabiliyeti sahaya yansıyor" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı