Mehmetçikten, dost ve müttefik ülkelerle ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından düzenlenen Efes 2026 Tatbikatı'nda dost ve müttefik ülke askerleri, sızma harekatı eğitimine ilişkin tecrübelerini anlattı. Askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek tatbikatın birlikte çalışılabilirliği güçlendirdiğini belirtti.
ASKERLER, TATBİKATA İLİŞKİN TECRÜBELERİNİ ANLATTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda Sızma Harekatı Eğitimi'nden görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Tatbikatta görev yapan dost ve müttefik ülke askerleri, tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattı. Askerler, program için Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek, tatbikatın katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışılabilirliği güçlendirdiğini ifade etti.
Haber: Ankara,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı