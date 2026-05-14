Haberler

Yerli ve milli hücumbotu "Karayel" EFES tatbikatında ilk kez kullanıldı

Yerli ve milli hücumbotu 'Karayel' EFES tatbikatında ilk kez kullanıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TSK’nın EFES-2026 tatbikatı kapsamında İzmir’de düzenlenen bot eğitiminde, yerli üretim 'Karayel' hücumbotları ilk kez kullanıldı. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle dikkat çeken botlar, 34 personelin katılımıyla başarılı bir eğitim gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Karayel" hücumbotları ilk kez görev aldı.

Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dahil edilen 17 kişilik karinalı "Karayel" hücumbotları kullanıldı.

EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan Karayel, yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkati çekiyor.

Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi.

Karayel'in kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı.

Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle 2 bot belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalar icra edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Gözler Trump'ın Çin ziyaretindeyken İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Teknik serviste tamir edilen telefonun bataryası patladı

Teknik serviste korkutan patlama
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif