Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Efeler'de şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için mevlit okutuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

Mevlit programı Efeler ilçesindeki bir etkinlik salonunda yapıldı.

Yetişen'in ailesi tarafından düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Mevlide katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.