Efeler'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 35 DD 375 plakalı otomobil, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı'nda A.A. yönetimindeki 09 AKD 159 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat