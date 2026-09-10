Efeler'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alındı.

Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA