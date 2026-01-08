Haberler

Aydın'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 09 ANB 838 plakalı motosiklet, İmam Hatip Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Çetin'e (50) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücü A.Ç, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, Yavuz Çetin ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer

Uzun süredir istiyordu! Süper Lig devinin yıldızını kaptı
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü