Efeler'de çöken balkondan düşen baba ve oğlu yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında yaşayan Refik ve oğlu Doğancan Dayan, hava almak için çıktıkları balkonun çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.