Efeler Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası Arasında Yapılan Toplu İş Sözleşmesinde Yüzde 71 Zam Kararı

Efeler Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden yüzde 71'lik zam kararı çıktı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, işçilere 'Sizler mutlu olursanız iyi ve güzel işler yaparsınız. Sizler iyi ve güzel işler yaparsanız da halkımızı memnun edebiliriz' dedi.

Efeler Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden yüzde 71'lik zam kararı çıktı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, işçilere "Sizler mutlu olursanız iyi ve güzel işler yaparsınız. Sizler iyi ve güzel işler yaparsanız da halkımızı memnun edebiliriz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüksek enflasyonun getirdiği zor yaşam koşullarından belediye çalışanlarını rahatlatmak için DİSK Genel-İş Sendikası'yla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine oturmuştu. Görüşmelerin sonunda uzlaşan sendika ve belediye yönetimi bugün Efeler Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek çalışanlara mutlu haberi verdi.

İmzalanan sözleşmeye göre, taban yevmiyeye yüzde 71 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi zam dönemi 6'şar aylık döneme çevrildi. Buna göre her 6 ayda bir tüm mali ve sosyal haklara tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 2 puan üzerinde oranla zam yapılacak. Daha önceki toplu iş sözleşmesinde iki yeni sosyal ödeme kalemi de sözleşmeye eklendi. Söz konusu kalemler yakacak ve bayram yardımı olarak belirlendi. Bayram yardımının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 750 lira olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Başkan Atay, imzalanan sözleşmeye ilişkin şunları söyledi:

"İmkanlarımız dahilinde iyi bir zam verdiğimizi düşünüyorum. Burası hepimizin belediyesi. Belediye başkanları gelip geçicidir. Kalıcı olan sizlersiniz. Sizler mutlu olursanız iyi ve güzel işler yaparsınız. Sizler iyi ve güzel işler yaparsanız da halkımızı memnun edebiliriz. Görevimiz halkın yaşam kalitesini artırmak. Bunu birlikte hep birlikte başaracağız. Ben, emekten yana anlayışı olan biriyim. Bu sözleşmenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

DİSK Genel-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, ücretlerin 6 aylık dönemlerde enflasyon oranına göre yeniden artırılacak olmasının önemli olduğunu vurguladı. Yeni sözleşme dolayısıyla memnun olduklarını aktaran Özhan, Başkan Atay'a teşekkür etti.