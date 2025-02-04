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Efe Çakmak'tan Kanser Farkındalığı İçin Anlamlı Türkü

Efe Çakmak'tan Kanser Farkındalığı İçin Anlamlı Türkü
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Kırklareli'nde yaşayan sanatçı Efe Çakmak, iş insanı Muhsin Nişikli'nin kaybettiği yakınlarına ithafen yazdığı 'Samatya'nın Yolları' türküsünü seslendirerek kanser farkındalığına dikkat çekti. Klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Kırklareli'nde yaşayan sanatçı Efe Çakmak, kentte bir iş insanı tarafından kanserden kaybettiği yakınlarına ithafen yazılan " Samatya'nın Yolları" isimli türküyü seslendirip klip hazırlayarak bu hastalığa dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Efe Çakmak, iş insanı Muhsin Nişikli'nin kanser nedeniyle kaybettiği babası ve ağabeyi için yazdığı türkü sözlerini okudu.

Türkünün hikayesinden ve sözlerinden etkilenen Çakmak, kanser farkındalığını artırmak ve erken tanıya dikkati çekmek için notalara döktüğü türküyü seslendirerek klip çekti.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan klip, birçok kez izlendi.

Kırklareli'nde yaşayan Çakmak, AA muhabirine, türkünün sözlerini okuduğunda çok etkilendiğini söyledi.

Parçanın ithaf edildiği kişilerden Nurettin Nişikli'nin, babasının ve kendisinin hayatında çok önemli yeri olduğunu belirten Çakmak, "Maalesef Kırklareli'nde ve Trakya'da kanser oranı yüksek. Ben de yakın zamanda eniştemi bu elim hastalıktan kaybettim. Hepimizin maalesef bu hastalıkla ilgili bir anısı var. Bu toplumsal yaraya dikkati çekmek, yüreklere dokunabilmek için böyle bir proje hayata geçirdik." diye konuştu.

Çakmak, türküyü hissederek seslendirdiğini dile getirdi.

Çalışmanın yaklaşık 1 yıl sürdüğünü anlatan Çakmak, "Başlıca amacımız kanser hastalığına bir ses getirebilmek. Biz de toplumsal farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attık. İnşallah güzel yerlerde güzel şekilde dinlenecektir diye umuyorum." dedi.

Çakmak, türkünün sözlerini yazan Muhsin Nişikli'nin babası ve ağabeyinin İstanbul Samatya'daki hastanede tedavi gördüğünü, eserin isminin bu semtten geldiğini belirtti.

Türkünün sözleri şöyle:

"Samatya'nın yolları ikili tiken

Kör olasın bu tikeni buraya diken

Ameliyat değil mi boynumu büken

Söyle doktor söyle ölecek miyim

Ölmeden çocuklarıma dönecek miyim

Samatya'nın önünde boyalı direk

Kanserliler bir yanda dayanmaz yürek

Kimisi on beşli kimisi kürek

Söyle doktor söyle ölecek miyim

Ölmeden çocuklarıma dönecek miyim"

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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