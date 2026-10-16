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EESC'deki yolsuzluk iddiaları dosyası OLAF soruşturması sonrası EPPO'ya gönderildi

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EESC'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin dosya, OLAF'ın idari soruşturmasının ardından Avrupa Kamu Savcılığına (EPPO) iletildi. EESC, dosyanın EPPO'ya gönderildiğini doğruladı; soruşturmada üst düzey yetkilinin ihalelere usulsüz müdahalesi iddiası yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) danışma organlarından Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'ndeki (EESC) yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyanın, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisinin (OLAF) idari soruşturmasının ardından Avrupa Kamu Savcılığına (EPPO) iletildiği bildirildi.

Rapporteur'ün haberine göre OLAF, EESC'de üst düzey bir yetkilinin kamu ihalelerine usulsüz müdahalede bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturmasının bulgularını EPPO'ya gönderdi.

EESC de dosyanın OLAF tarafından Avrupa Kamu Savcılığına iletildiğini doğruladı.

EESC Sözcüsü, OLAF'ın dosyanın EPPO'ya iletildiğini bugün kendilerine bildirdiğini belirterek, bu aşamada daha fazla yorum yapamayacaklarını ifade etti.

Mart ayında gündeme gelen iddialar, EESC Genel Sekreteri Isabel Le Galo Flores'in kurumu kendi özel işletmesi gibi yönettiği ve ihaleleri kişisel bağlantıları bulunan kişilere yönlendirdiği suçlamalarını içeriyor.

EESC'ye yönelik eleştiriler

Avrupa Parlamentosunun Bütçe Kontrol Komitesi üyeleri, bu ayın başında yıllık denetim süreci kapsamında EESC'ye yolsuzluk iddialarına ilişkin sorular yöneltmişti.

EESC, görevleri ve varlığını sürdürmesinin gerekliliği konusunda da eleştirilerle karşı karşıya bulunuyor.

Roma Antlaşması ile kurulan EESC, AB'nin politika oluşturma sürecinde işverenleri, çalışanları ve diğer sivil toplum kesimlerini temsil eden bir danışma organı olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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