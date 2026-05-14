Havran'da meslek lisesi öğrencileri, sirke üretimini öğrendi

Balıkesir Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi öğrencileri, Havran'daki bir sirke fabrikasında uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler fermantasyon sürecini ve asitlik oranlarını yerinde öğrendi.

Balıkesir'in Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sirke üretim sürecini Havran ilçesindeki fabrikada uygulamalı olarak inceledi.

Okulun Gıda Teknolojisi Alanı'ndaki 9, 10, 11 ve 12. sınıftan toplam 39 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Havran ilçesinde bulunan bir sirke ve doğal ürünler fabrikasını ziyaret etti.

İşletme sahibi Bekir Çetin, öğrencilere meyvenin fabrikaya girişinden itibaren geçirdiği aşamaları, kullanılan makineleri ve fermantasyon sürecini anlattı.

Gıda Teknolojisi Alanı öğretmeni ve atölye şefi Feyzan Rima Bakır, bu tür gezilerin öğrencilerin ufkunu açtığını söyledi.

Gezinin kendileri için çok verimli geçtiğini belirten öğrencilerden Berlin Aydoğan, "Sirke diyebilmemiz için alkol oranının ardından asitlik oranının yüzde 4 ve üzeri olması gerektiğini öğrendik." diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Şerif İmren ise meyvelerin asite dönüşme evrelerini uygulamalı görmenin faydalarını öğrendiklerini anlattı.

12. sınıf öğrencisi Gökalp Sonkaldı ise mezuniyet sonrası sektöre atılmayı düşünen arkadaşları için bu gezinin önemli bir referans olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Firik
