Edremit'teki Zeytin Bahçesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 300 metrekarelik alandaki ağaçlar zarar gördü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Pınarbaşı Mahallesi Yalama mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde budanan ağaç dallarının yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Alevlere 5 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Erken müdahale sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında 300 metrekarelik alandaki ağaçlar zarar gördü.
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